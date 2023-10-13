Осколок снаряда ХАМАС пролетел рядом со съемочной группой «Звезды» у Ашкелона

Корреспондент и оператор «Звезды» попали под обстрел Ашкелона со стороны ХАМАС. По городу боевики выпустили 200 ракет.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел ХАМАС на въезде в Ашкелон. Неоднократно по пути в город журналистам приходилось выскакивать из машины и падать на обочину. Один раз осколок снаряда боевиков пролетел над головой оператора.

Корреспондент Алексей Дегтярев опубликовал видео, снятое во время обстрела. На видео слышен свист от летящего осколка и видны многочисленные следы от снарядов в небе.

Всего при обстреле Ашкелона боевики выпустили 200 ракет. Из них 40 приземлились в жилых кварталах. Также под обстрел попали другие израильские города: Сдерот, Беэр-Шева, Ашдод, Холит, Нир Оз, Метула и Тель-Авив.