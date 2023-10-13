Дальнобойная ракета и сигналы тревоги: ХАМАС наносит атаки по всему Израилю

Боевики выпустили 200 ракет по Ашкелону, 40 из них приземлились в жилых кварталах. В город стекается тяжелая артиллерия.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня, 13 октября, палестинские боевики ХАМАС впервые применили дальнобойную ракету. Она долетела до города раввинов Цфата на севере Израиля. Сигналы тревоги звучали по всей стране. Под обстрел попали Ашкелон, Сдерот, Беэр-Шева, Ашдод, Холит, Нир Оз, Метула и Тель-Авив.

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев попал под обстрел на въезде в Ашкелон. Они со съемочной группой и другими журналистами укрывались в бомбоубежище в течение часа. В этой маленькой кибитке, по словам Алексея, никогда еще не звучало сразу так много разных языков. Там собрались журналисты из десятков стран.

Согласно данным мэра города, по Ашкелону боевики выпустили 200 ракет, 40 из которых упали в жилых кварталах. Вокруг города уже развернуты военные лагеря резервистов. Слышна работа артиллерии, прибывает тяжелая техника: БМП и израильские танки «Меркава».

Подробнее про ситуацию в израильском Сдероте и других населенных пунктах страны смотрите в сюжете Алексея Дегтярева.

Ранее стало известно, что 12 россиян считаются пропавшими без вести в Израиле после обострения ближневосточного конфликта. Еще четыре гражданина РФ погибли, и число жертв растет, заявили в российском посольстве в Тель-Авиве.