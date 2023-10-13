Military Watch: российский Су-57 несет самое мощное вооружение в своем поколении

Как сообщает Military Watch, российский Су-57 обладает высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет.

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Истребитель Су-57 российского производства значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.

«Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях <...>, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет», - отметило издание.

Среди других преимуществ российского истребителя в издании отметили возможность использования ракеты Р-37М, показавшей высокую эффективность в зоне спецоперации. Благодаря этой ракете Су-57 может поражать воздушные цели на дистанции, вдвое превышающей расстояние у американских и китайских аналогов.

Кроме того, Су-57 отличается высоким разнообразием и дальностью используемых ракет «воздух-земля». В издании допустили, что в будущем истребители смогут использовать уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

По данным Military Watch, Су-57 является единственным на сегодняшний день истребителем пятого поколения, который принимал участие в реальных воздушных боевых действиях.

На форуме «Армия-2023» министру обороны РФ Сергею Шойгу показали новейшие средства поражения для Су-57, отличающегося не только своей огневой мощью, но и малой заметностью.

В конце сентября ВКС РФ получили новые Су-57 в рамках гособоронзаказа для Минобороны. До конца 2023 года ожидаются поставки еще одной партии истребителей.