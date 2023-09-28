Мантуров сообщил о поставке Минобороны истребителей пятого поколения Су-57

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ), входящий в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), передал партию многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57 и истребителей поколения 4++ Су-35С в рамках гособоронзаказа для Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба ОАК, цитируя заместителя Председателя Правительства РФ - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Министр рассказал о хороших темпах производства на авиастроительных заводах, а также подчеркнул, что до конца 2023 года российские Вооруженные Силы получат еще одну партию самолетов следующей очереди.

«ВКС России получили партию Су-57 в рамках плана исполнения гособоронзаказа текущего года. Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции», - подтвердил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Ранее Сергей Шойгу проверил эффективность выполнения гособоронзаказа, лично посетив предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области. В КТРВ ему сообщили о наращивании объемов производства до пяти раз по отдельным пунктам.