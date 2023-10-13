Экс-премьер Израиля Беннет накричал на телеведущего из-за вопрос о детях Газы

Экс-премьер Израиля Беннет не ответил на вопрос журналиста о том, что будет с детьми Газы, которые остались в инкубаторах после объявленной Галантом блокады.

© Фото: Amos Ben Gershom, Israel Gpo, Globallookpress

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пришел в ярость из-за вопроса ведущего британского телеканала Sky News о том, что будет с палестинскими детьми, которые остались в инкубаторах после отключения света в секторе Газа. Об этом сообщает Life.

«Что же будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в Газе?» - задали Беннету вопрос.

Однако вместо ответа раздраженный Беннет задал встречные вопросы ведущему.

«Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?!» - выпалил Беннет.

Попытки журналиста получить ответ на вопрос о детях Газы оказались безрезультатны. Беннет только подчеркнул, что Израиль не намерен возобновить подачу воды и электричества врагу, однако не против, если кто-то в мире выразит желание это сделать. В заключение израильский экс-премьер громко сказал, что страна не наносит удары по мирному населению.

Напомним, 7 октября радикальная палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами, заявив о начале операции «Буря Аль-Акса». В ответ Израиль сообщил о переходе в состояние войны. Уже 9 октября был отдан приказ о полной блокаде сектора Газа - прекращение поставок продуктов, электричества и газа. В ЕС Иерусалим обвинили в нарушении международного права и выступили против блокады. Журналист Херш сравнил возможную изоляцию Израилем Газы с блокадой Ленинграда.