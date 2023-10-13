В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Экс-премьер Израиля Беннет накричал на телеведущего из-за вопрос о детях Газы

Алина Луговая
08:27 13.10.2023
Экс-премьер Израиля Беннет не ответил на вопрос журналиста о том, что будет с детьми Газы, которые остались в инкубаторах после объявленной Галантом блокады.
Экс-премьер Израиля Беннет накричал на телеведущего из-за вопрос о детях Газы
© Фото: Amos Ben Gershom, Israel Gpo, Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пришел в ярость из-за вопроса ведущего британского телеканала Sky News о том, что будет с палестинскими детьми, которые остались в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.  Об этом сообщает Life

«Что же будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в Газе?» - задали Беннету вопрос.

Однако вместо ответа раздраженный Беннет задал встречные вопросы ведущему.

«Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?!» - выпалил Беннет.

Попытки журналиста получить ответ на вопрос о детях Газы оказались безрезультатны. Беннет только подчеркнул, что Израиль не намерен возобновить подачу воды и электричества врагу, однако не против, если кто-то в мире выразит желание это сделать. В заключение израильский экс-премьер громко сказал, что страна не наносит удары по мирному населению.

Напомним, 7 октября радикальная палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами, заявив о начале операции «Буря Аль-Акса». В ответ Израиль сообщил о переходе в состояние войны. Уже 9 октября был отдан приказ о полной блокаде сектора Газа - прекращение поставок продуктов, электричества и газа. В ЕС Иерусалим обвинили в нарушении международного права и выступили против блокады. Журналист Херш сравнил возможную изоляцию Израилем Газы с блокадой Ленинграда

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:27 В стране и мире
Власти Израиля предписали 1,1 млн палестинцев покинуть север Газы в течение суток
02:47 В стране и мире
Трамп заявил сторонникам, что хотел бы отставки Нетаньяху
00:45 В стране и мире
В МИД Ирана заявили, что из-за действий Израиля возможно открытие новых фронтов
23:48 В стране и мире
Два украинских БПЛА уничтожили в небе над Брянской и Белгородской областями
21:35 В стране и мире
МИД РФ назвал грубым нарушением суверенитета удары Израиля по аэропорту Дамаска
Популярное
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.