Журналист Херш сравнил возможную изоляцию Израилем Газы с блокадой Ленинграда

Израиль может продолжить изоляцию Газы и лишить жителей продовольствия и других жизненно важных товаров.

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Одна из планируемых Израилем операций, предусматривающая изоляцию Газы и являющаяся альтернативой наземной операции, может быть схожа с блокадой Ленинграда. Такое мнение выразил израильский источник журналиста Сеймура Херша.

«Вариант, который сейчас рассматривается, заключается в продолжении изоляции города Газа с точки зрения энергоснабжения и доставки продовольствия и других жизненно важных товаров», - говорится в новой статье журналиста.

В материале уточняется, что большая часть руководства ХАМАС живут под землей, и ЦАХАЛ собирается атаковать их, не трогая дома мирных жителей.

Ранее стало известно, что анонимный источник Херша назвал причину провала израильской армии во время вторжение палестинских боевиков утром 7 октября. По его словам, всему виной ошибочные решения руководства страны, принятые в связи с праздником.