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В Израиле простились с погибшим в бою с ХАМАС россиянином Беленьким

Елизавета Егорова
15:07 10.10.2023
Погибшим в Израиле россиянином оказался 47-летний уроженец Балтийска Калининградской области. У него остались жена и трое детей.
В Израиле простились с погибшим в бою с ХАМАС россиянином Беленьким
© Фото: IMAGO, SAEED QAQ, Globallookpress
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На городском кладбище Офакима в Израиле прошли похороны россиянина Дениса Беленького, погибшего в ходе обострения палестино-израильского конфликта.

«Старшина пал в бою на станции Сдерот. Полиция Израиля склоняет голову в память о покойном. У жителя Офакима остались отец, жена и три ребенка», - сообщила полиция Израиля.

Погибший оказался родом из Балтийска Калининградской области, ему было 47 лет.

Мать Дениса рассказала, что он переехал в Израиль в 1992 году со своей бабушкой. Страну эту он очень любил.

«Очень много друзей. Всегда был очень жизнерадостный, всегда улыбался, даже на документах. Вернули жене его документы в крови», - рассказала мать погибшего Наталья РИА Новости.

Ранее россиянин, участвовавший в роковом фестивале Nature Party, рассказал, как ему удалось скрыться от боевиков ХАМАС. По его словам, сразу после звуков выстрелов он сел в машину и направился к главной дороге. Позже он спрятался в одном из поселений.

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