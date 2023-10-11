Второй погибший в Израиле россиянин дежурил в охране на фестивале Nature Party

Стали известны данные о личности второго россиянина, израильтянина с двойным гражданством, погибшего при атаке ХАМАС.

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Второй убитый в Израиле россиянин работал в охранной компании и погиб во время удара ХАМАС по площадкам фестиваля Nature Party. Об этом со ссылкой на SHOT сообщает Life.

«34-летний уроженец Челябинской области Давид Лысцов смог спасти четырех своих подчиненных, но сам погиб», - пишет издание.

Напомним, что на фестивале Nature Party боевики ХАМАС убили 260 человек.

По сведениям СМИ, Лысцов прожил в Кирьят-Яме в Израиле порядка 20 лет, переехал по программе репатриации и стал владельцем охранной компании. У погибшего остались жена и семилетний сын.

Ранее российский МИД распространил информацию о четырех россиянах, погибших в зоне палестино-израильского конфликта, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Среди погибших 47-летний полицейский Денис Беленький из Балтийска - мужчина погиб в Сдероте, защищая полицейский участок от боевиков ХАМАС.