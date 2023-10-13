Путин заявил, что для бюджета РФ нужен курс доллара чуть ниже

Владимир Путин заявил, что бюджету России нужен немного другой курс доллара.

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Для бюджета России нужен курс доллара чуть ниже, чем он есть сейчас. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на пресс-конференции, завершающей его поездку в Кыргызстан.

«Для бюджета нам нужен валютный курс чуть пониже, поэтому и был подписан указ о валютной выручке», - сказал президент.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых крупных экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Перечень таких организаций уже составлен.

Напомним, что президент посетил Кыргызстан в рамках своей двухдневной официальной поездки. В частности, он посетил российскую авиабазу Кант в Бишкеке и пообещал оснастить ее новейшей техникой и вооружением.