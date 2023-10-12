Более 800 предприятий с российским участием: почему отношения Киргизии и РФ на подъеме

Президенты России и Кыргызстана еще в мае отметили, что отношения между двумя странами находятся на подъеме.

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Российскую авиабазу «Кант», находящуюся в Бишкеке, оснастят новейшим вооружением и техникой. Об этом президент России Владимир Путин заявил на церемонии, посвященной двадцатилетию создания базы, в рамках двухдневного визита в Кыргызстан. Это первая зарубежная поездка российского лидера в этом году.

Последний раз Путин встречался с президентом страны Садыром Жапаровым в мае, когда глава Кыргызстана был в Москве с официальным визитом. Тогда оба президента отметили, что отношения между двумя странами находятся на подъеме. Об этом они говорили и сегодня.

Россия - крупнейший инвестор в экономику Киргизии и ведущий экономический партнер. В республике работает больше 800 предприятий с российский участием, причем сотрудничество только расширяется.

Подробнее про экономические отношения между двумя странами и детали визита Путина в Кыргызстан смотрите в сюжете Натальи Жадько.

Напомним, что президент РФ прибыл в Киргизию утром 12 октября. Одна из целей его визита - принять участие в саммите СНГ, где будет председательствовать Жапаров. Кроме того Путин будет на мероприятии, посвященном 20-ой годовщине авиабазы РФ.