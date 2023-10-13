Army Recognition: Россия может выпускать современные танки с ошеломляющей скоростью

Западные обозреватели сделали вывод, что участившиеся случаи поражения российских танков Т-90 «Прорыв» на фронте свидетельствуют об общем росте их числа.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Участившиеся потери новейших танков Т-90 «Прорыв» могли бы стать знаком преимущества Украины, если бы это не означало рост общего числа боевых машин на фронте. К таким выводам пришло западное издание Army Recognition.

Как отметили в материале, за полгода Россия потенциально может создать больше танков модели Т-90М, чем украинская армия получила танков Запада за все время проведения СВО. В то же время украинские танковые предприятия уже десятилетиями не производили новые боевые машины.

«Завод имени Малышева в Харькове, являющийся главной танкостроительной фабрикой, не произвел ни одного танка за последние три десятилетия. Вместо этого предприятие сфокусировано на повторном введении в строй танков советской эпохи», - написало издание.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу приехал на предприятие «Авиастар» в Ульяновске, где проверил степень выполнения гособоронзаказа. Министр также поручил к 2025 году удвоить производство самолетов Ан-124 на предприятии Ульяновска.