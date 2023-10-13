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В МОК назвали новые виды спорта, которые войдут в программу Олимпиады-2028 в США

Елизавета Егорова
15:24 13.10.2023
В программу летних Олимпийских игр в США войдет крикет из-за его растущей популярности по всему миру.
В МОК назвали новые виды спорта, которые войдут в программу Олимпиады-2028 в США
© Фото: Roger Evans, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В программу летних Олимпийских игр, которые будут проводиться в 2028 году в Лос-Анджелесе, включили пять новых видов спорта: флаг-футбол, сквош, лакросс, бейсбол/софтбол и крикет. Соответствующее предложение оргкомитета Игр принял МОК (Международный олимпийский комитет).

«Принято предложение оргкомитета по пяти видам спорта - бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Предложение принято пакетом», - заявил президент МОК Томас Бах на заседании исполкома организации в Мумбаи.

Бах отметил, что эти пять видов спорта полностью соответствуют спортивной культуре страны, принимающей Игры, - США. Также президент объяснил включение в список крикета. По его словам, популярность его во всем мире растет, и комитет увидел в этом виде спорта потенциал.

«Они видят большой потенциал в этом виде спорта. Для нас это перспектива расширить олимпийское сообщество, мы видим растущую популярность крикета не только в Индии, но и во всем мире», - сказал Бах.

Ранее стало известно, что МОК отстранил ОКР на неопределенный срок из-за включения в его состав олимпийских комитетов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В ОКР такое решение назвали контрпродуктивным и политически мотивированным.

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