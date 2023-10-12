Международный олимпийский комитет отстранил Россию на неопределенный срок

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Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за то, что он включил в свой состав олимпийские комитеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

В МОК отметили, что организация оставляет за собой право на решение по допуску российских спортсменов до Олимпийских игр в нейтральном статусе. Исполнительный комитет также может принимать любые дальнейшие решения по ситуации. На данный же момент ОКР больше не может выступать как Национальный олимпийский комитет и получать финансирование от НОК.

«Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины. ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления», - сказал директор Комитета по коммуникациям.

Ранее президент организации UFC Дана Уайт разрешил российским спортсменам выступать под российским флагом в мероприятиях организации.