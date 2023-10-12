В ОКР назвали решение МОК об отстранении РФ политически мотивированным

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Олимпийский комитет России (ОКР) назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Россию «контрпродуктивным» и нашел в нем политическую подоплеку.

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой», - заявили в ОКР.

Комитет подчеркнул, что этот шаг не влияет на российских спортсменов - они сохраняют свой нейтральный статус, и добавил, что он оставляет за собой право защищать свои интересы.

Напомним, что сегодня, 12 октября, стало известно, что МОК отстранил ОКР. Причиной такого решения стало включение в свой состав комитеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Теперь российский комитет не сможет получать деньги от НОК.