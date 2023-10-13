Две сестры умершей от истощения девочки в Красноярске остаются с родителями-сыроедами

Детский омбудсмен Мирошникова сообщила, что если бы родители погибшей девочки шли на контакт с врачами, то непоправимого могло бы не случиться.

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Две старшие сестры умершей из-за расстройства питания, анемии и отказа родителей от медицинской помощи двухлетней девочки пока находятся с отцом и матерью, которым предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ, но на особом контроле. Об этом рассказала «Звезде» уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

«Учитывая вот такое вот ориентирование родителей, специальный режим питания, учитывая, что семьей принято решение о нежелании лечиться традиционными методами, в отношении этих двух девочек сейчас установлен контроль со стороны системы профилактики. Настояли на том, чтобы дети были обследованы, чтобы было известно о состоянии их здоровья», - сообщила Мирошникова.

Детский омбудсмен предположила, что родителей умершей девочки может ждать ограничение или лишение родительских прав. Она добавила, что старший ребенок является не общим и у девочки есть папа, который тоже будет выражать свое намерение по вопросу дальнейшего воспитания дочери.

По словам Мирошниковой, поскольку родителям предъявлено две статьи УК РФ - 125-я за оставление в опасности и 156-я за неисполнение родительских прав, то окончательное решение опеки будет зависеть от приговора.

Мирошникова отметила, что двухлетняя девочка не попадала в поле зрения органов, так как еще не ходила в садик, а от услуг врачей родители отказались.

«Мне вот этот вот тренд отказа от прививок, отказ от медицинского вмешательства, который сегодня имеет место среди молодых родителей, меня он как уполномоченного беспокоит уже давно, потому что отказываться от прививок от заболеваний, которые имеют социально значимый характер, от тех прививок, которые предусмотрены национальным календарем (это качественный документ, это то, что было выработано на основе научных исследований еще в советские годы), я бы сильно не рекомендовала родителям. Если бы родители шли на контакты с медиками, я думаю, что непоправимого бы не произошло», - резюмировала Мирошникова.

Ранее стало известно, что СК по Красноярскому краю предъявил обвинение 35-летнему жителю Красноярска и его супруге по 156-й и 125-й статьям УК РФ. По версии следствия, из-за исключения из рациона ребенка мяса, рыбы, яиц, молока и других необходимых продуктов, у девочки развилось хроническое расстройство питания, анемия. Кроме того, родители полностью отказались от традиционной медицинской помощи. Когда девочка в возрасте двух лет заболела в апреле 2023 года, супруги также не стали обращаться за квалифицированной помощью врачей - через два дня она скончалась. У пары остались еще две дочери в возрасте четырех и семи лет.

Ранее в Краснодарском крае арестовали известного как радикального сыроеда блогера Максима Лютого. Мужчина и его супруга также исповедуют и праноедение - «питание» энергией солнца и воздуха. От истощения и пневмонии у пары умер месячный ребенок. По данным следствия, мужчина три раза забирал у матери младенца и сутки не кормил его.