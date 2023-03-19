Блогер-сыроед арестован на два месяца по делу об истязании младенца

Следствие утверждает, что мужчина три раза забирал у матери младенца и сутки не кормил его.

© Видео: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края © Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Суд заключил под стражу блогера-сыроеда Максима Лютого по подозрению в истязании младенца. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, мужчина арестован сроком на два месяца.

«Рассмотрев материалы, суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», - сказано в сообщении.

Напомним, Максим Лютый известен как радикальный сыроед. Мужчина и его супруга также исповедуют и праноедение - «питание» энергией солнца и воздуха. По данным следствия, мужчина три раза забирал у матери младенца и сутки не кормил его. Когда самочувствие ребенка ухудшилось, Лютый отвез его в больницу, но оказалось поздно.