В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блогер-сыроед арестован на два месяца по делу об истязании младенца

Елизавета Потейчук
14:15 19.03.2023
Следствие утверждает, что мужчина три раза забирал у матери младенца и сутки не кормил его.
© Видео: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края © Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
Читайте нас на:

Суд заключил под стражу блогера-сыроеда Максима Лютого по подозрению в истязании младенца. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, мужчина арестован сроком на два месяца.

«Рассмотрев материалы, суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», - сказано в сообщении.

Напомним, Максим Лютый известен как радикальный сыроед. Мужчина и его супруга также исповедуют и праноедение - «питание» энергией солнца и воздуха. По данным следствия, мужчина три раза забирал у матери младенца и сутки не кормил его. Когда самочувствие ребенка ухудшилось, Лютый отвез его в больницу, но оказалось поздно.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:33 Армия
МО РФ: российские бойцы уничтожили более 90 украинских боевиков на Красно-Лиманском направлении
14:15 В стране и мире
Видео
Блогер-сыроед арестован на два месяца по делу об истязании младенца
12:25 Армия
Видео
Конструктор Вильнит рассказал, как операция «Бегемот» 1991 года стала спасением морских ядерных сил РФ
12:16 Спорт
Большунов выиграл скиатлон на чемпионате по лыжным гонкам в Тюмени
11:17 В стране и мире
The Hill: встреча глав РФ и Китая стала вызовом Вашингтону и его союзникам
Популярное
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.