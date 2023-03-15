Соседи блогера-сыроеда Лютого в Сочи рассказали, как он относился к жене и ребенку

Следователи не исключают, что причиной истощения и смерти младенца стал перевод с материнского молока на экспериментальную программу детского питания.

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Одна из самых резонансных новостей, которую сегодня обсуждают, пришла из Сочи.Там живет семья сыроедов, которая питается ягодами, фруктами и солнцем, как говорят супруги. И пусть бы и жили странные люди как нравится - никто не против, так у них ребенок умер после такой вот диеты. Итог - два дела: уголовное и административное. О расследовании Ирина Сафонова.

В небольшой отель, где разместилась коммуна любителей здорового, как они сами решили, образа жизни, теперь не попасть. Недавно отсюда уехали следователи, и сейчас здание пустует.

«По словам соседей в эту мини-гостиницу хозяева приглашали гостей, сюда приезжали на дорогих машинах с номерами из разных регионов. Внутри проводили тренинги, а вон там во дворе зеленая лужайка, где поклонники, как они сами считали, вкусной и здоровой пищи, пели песни. Сегодня все жители этого отеля ушли в глубокий тыл. Рядом с домом машина, под навесом не убранная посуда, но никто из дома не выходит», - передает наш корреспондент.

Сыроедение - то есть принимать в пищу только овощи, и только сырые. А еще солнцеедение - это когда человек отказывается от еды и воды и долгое время питается... солнцем. В таких условиях новорожденный ребенок основателя коммуны, - известного питерского блогера Максима Лютого прожил всего месяц. По предварительным данным, причиной смерти могли стать истощение и пневмония.

«Если родители держали ребенка на питании овощами, фруктами с рождения, не давали молока и смесей, это неизбежно должно привести к расстройствам пищеварения, потому что он физиологически не готов принимать и переваривать такие продукты. Это должно было привести к гипотрофии, и она мола сопровождаться пневмониями и другими заболеваниями, которые связаны с ослаблением ребенка, белковой недостаточностью», - рассказал Кирилл Калистратов, врач-педиатр.

Такие эксперименты с питанием и смерть мальчика взаимосвязаны. Ребенок как минимум до четырех месяцев должен находиться на грудном или искусственном вскармливании. 8 марта родители повезли малыша в одну из сочинских больниц, но мальчик скончался по дороге.

«По данным следствия, в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшения состояния его здоровья, родители сами доставили ребенка в лечебное учреждение 8 марта. Однако он скончался до этого», - сообщила Анна Пушкина, старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю.

По словам соседей, Оксана Миронова, мать погибшего мальчика, рожала дома, без врачебной помощи. К докторам не обращалась всю беременность, и после появления сына на свет тоже. Кроме того, имя ребенка до сих пор неизвестно, родители не зарегистрировали его в ЗАГСе. На условиях анонимности, одна из знакомых семьи рассказала, какие порядки были в коммуне питающихся солнцем и как ее глава, - Максим Лютый относился к жене.

«Его девушка была под сильным давлением, в позиции жертвы. Более того, она приходила беременная в соседский дом и кушала, ее кормили знакомые девочки капустой. Не давал кушать», - рассказала женщина.

Известно, что мать ребенка нигде не работала. А глава общества сыроедов за деньги раздавал советы, причем не самые дешевые. Начальный курс стоил порядка 40 тысяч рублей. За эти деньги учили, как правильно жить, следить за здоровьем. И чем питаться. Или не питаться вовсе. Вдохновила его «Муза», так звали бабушку Лютого. Долгожительница, которую он всем приводил в пример и одну из первых «подсадил» на свой курс. Пенсионерка после нескольких лет экспериментов, как он их сам назвал, скончалась.

Онлайн-тренер по личностному росту, основатель эзотерического клуба, гуру медитации и специалист по решению личных проблем Максим Лютый жил в съемном мини-отделе в Сочи. Вместе с женой активно привлекали новых членов в свою коммуну.

«Эта ситуация разворачивалась локально внутри того сообщества, в котором проживали родители. Поэтому сегодня как раз устанавливается конкретно то действие или бездействие, которое было допущено, чтобы понять, что же все-таки явилось причиной смерти ребенка», - подчеркнула Татьяна Ковалева, уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае.

Сейчас Максим Лютый в изоляторе под охраной полицейских. Точные причины смерти ребенка должна установить судебно-медицинская экспертиза.