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Путин прибыл в столицу Киргизии на саммит СНГ

Марина Крижановская
05:19 12.10.2023
В Бишкеке у Путина запланирован ряд встреч с коллегами из Азербайджана, Таджикистана и Киргизии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек. В столице Киргизии 13 октября он примет участие в саммите СНГ. Председательствовать будет президент Садыр Жапаров.

У Путина запланированы встречи с коллегами стран-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), а также участие в мероприятии, посвященном 20-ой годовщине авиабазы РФ в Канте.

В рабочем графике президента, как отмечает РИА Новости, запланированы переговоры с президентом Жапаровым. Они планируют обсудить сотрудничество обеих стран и международную повестку.

Помимо этого, Путин пообщается с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и обговорят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, РМК (российский миротворческий контингент) и возможное  возвращение карабахских армян в места их проживания.

Также президент РФ проведет переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. На повестке - российская военная база в Душанбе и вопросы региональной безопасности.

Ранее президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров по видеосвязи дали старт строительству трех новых школ в республике. Обучение в них будет проводиться на русском языке. Таким образом они приняли участие в церемонии закладки первого камня в фундамент школ в Бишкеке.

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