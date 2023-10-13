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Путин заявил о готовности России быть посредником между Палестиной и Израилем

Никита Черненко
12:55 13.10.2023
Президент России призвал искать мерное решение конфликта на Ближнем Востоке и предложил роль России как посредника между Палестиной и Израилем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о готовности страны выступить в качестве посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом глава государства заявил на саммите СНГ в Бишкеке.

Путин подчеркнул, что поиск мирного решения конфликта сейчас необходим, и единственный способ закончить его - это создать независимое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Он напомнил о существовании мандата, принятого резолюцией ООН.

«Государства должны существовать в мире и безопасности друг с другом. Израиль подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке. Нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами», - отметил глава государства.

Во время своего выступления на форуме «Российская экономическая неделя» Владимир Путин назвал причины обострения палестино-израильского вооруженного столкновения. Он сказал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке является символом провала политики США.

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