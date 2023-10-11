Путин назвал провалом политику США на Ближнем Востоке

Владимир Путин в интервью телеведущему канала Al Ghad заявил, что политика Америки на Ближнем Востоке является провалом.

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Политика США на Ближнем Востоке это очевидный провал, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеведущему межарабского канала Al Ghad Амро Абд Эль-Хамиду.

«То, что это провал, это очевидная вещь. Соединенные Штаты практически отошли от прежних инструментов международных по урегулированию этой проблемы. Они практически монополизировали процесс урегулирования», - сказал Путин.

Президент добавил, что Палестина должна была рано или поздно отказаться от имеющихся принципов, на которых регулировался ближневосточный конфликт. И прежде всего это связано с поселенческой политикой Израиля.

Ранее Путин назвал то, без чего невозможно разрешить обострившийся 7 октября ближневосточный конфликт. По мнению президента, Палестина должна стать суверенным независимым государством. Это фундаментальный политический вопрос.