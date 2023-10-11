Путин объяснил причины обострения ситуации на Ближнем Востоке на форуме в Москве

Крайняя степень ожесточенности со стороны как Израиля, так и Палестины - это следствие застарелости конфликта, который, как считает Владимир Путин, США помешали решить мирным путем.

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Ситуация на Ближнем Востоке и новый виток палестино-израильского конфликта стали одной из центральных тем «Российской энергетической недели». Форум открылся сегодня. Участие в нем принял президент России Владимир Путин. Основные заявления главы государства обобщил Константин Коковешников.

Приглашая на роль модератора ведущего арабского канала, базирующегося в Каире, а главного гостя - премьера Ирака - организаторы вряд могли представить, что «Российская энергетическая неделя» пройдет практически одновременно с обострением ситуации на Ближнем Востоке. А потому отвечая на главный вопрос, Владимир Путин говорит о несправедливости в невероятной степени.

«Израиль создан, а Палестина как государство суверенное так и не состоялась. ВЫ силу самых разных обстоятельств. Более того часть земель, которые палестинцы всегда считали исконно палестинскими, они заняты Израилем в разное время разными способами, но в основном с помощью военной силы. В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно»,- отметил Путин.

По словам президента, решение фундаментальных политических вопросов подменял «какими-то материальными подачками». Однако только это лишь этого больше недостаточно - говорит глава государства, комментируя сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате ударов Израиля по сектору Газа.

«То что происходит - это ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое. Но как бы ни было, какой бы уровень ожесточения с обеих сторон не был, нужно все-таки стремиться к тому, чтобы свети к минимуму потери среди гражданского населения, женщин, детей, стариков. Если уж мужчины решили бороться между собой, пусть борются между собой, а детей, женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон», - подчеркнул президент.

Как отметил премьер Ирака Мухаммед Судани, для решения так называемой палестинской проблемы было принято более 70 резолюций ООН. Но все они так и остались на бумаге.

«Принятые Израилем решения прекратить поставки воды и электричества - это не унижение проживающих в секторе Газа людей, а оскорбление всего человечества», - заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Судани.

Премьер Ирака Мухаммед Судани обращается с к Владимиру Путину с просьбой выступить с инициативой о прекращении огня между участникам арабо-израильского конфликта.

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного государства. В этом корень всех проблем», - сказал Путин.

В своем выступлении российский лидер затронул и другие темы - ситуация на Украине, расследование взрывов на газопроводах «Северный поток», экономическое развитие России. Подробнее в сюжете «Звезды».