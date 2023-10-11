В НАТО пообещали ответить на атаку на газопровод Balticconnector

В случае подтверждения атаки на газопровод Финляндии и Эстонии Balticconnector НАТО примет решительные действия.

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Причины и условия повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией изучаются, в случае подтверждения диверсии НАТО даст «решительный ответ». Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Интерфакс.

«Если будет доказано, что речь идет о преднамеренной атаке против важнейшей инфраструктуры НАТО, то это серьезная проблема, и альянс отреагирует единым и решительным образом», - заявил Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что уже провел переговоры с финским лидером Саули Ниинисте и премьером Эстонии Каей Каллас.

Напомним, о падении давления в морской части финско-эстонского газопровода Balticconnector стало известно 8 октября. Трубопровод перекрыли, утечку остановили. По словам президента Финляндии Ниинисте, газопровод мог получить повреждения из-за внешнего воздействия, при этом премьер страны призвал не делать поспешных выводов.

Ранее эксперт по энергетике Алексей Гривач объяснил, почему диверсий на нефте- и газовых трубопроводах станет больше по всему миру. Он также назвал два последствия диверсии на «Северных потоках».