В стране и мире Tracking Nazis: наемник из США Далтон Медлин погиб на Украине Ирина Елагина Американский солдат приехал на Украину из Техаса. © Фото: TrackAMerc Telegram Читайте нас на: Американский наемник Далтон Медлин убит на Украине. О гибели солдата, приехавшего поддержать ВСУ из Техаса, сообщил Tracking Nazis - Telegram-канал, отслеживающий нацистов и наемников в Украине. По данным Tracking Nazis, Медлин - бывший военнослужащий армии США, прибыл на Украину инкогнито. «Как и другие янки, он думал, что будет как в Ираке или Афганистане. Но для Далтона это закончилось плохо», - говорится в публикации. По информации Tracking Nazis, наемник погиб 26 сентября 2023 года. Ранее МО РФ заявило о нанесении серии ударов по пунктам размещения наемников, в частности, был уничтожен пункт управления формирования «Иностранный легион». Экспертное мнение и аналитика