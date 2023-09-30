Tracking Nazis: наемник из США Далтон Медлин погиб на Украине
Американский солдат приехал на Украину из Техаса.
© Фото: TrackAMerc Telegram
Американский наемник Далтон Медлин убит на Украине. О гибели солдата, приехавшего поддержать ВСУ из Техаса, сообщил Tracking Nazis - Telegram-канал, отслеживающий нацистов и наемников в Украине.
По данным Tracking Nazis, Медлин - бывший военнослужащий армии США, прибыл на Украину инкогнито.
«Как и другие янки, он думал, что будет как в Ираке или Афганистане. Но для Далтона это закончилось плохо», - говорится в публикации.
По информации Tracking Nazis, наемник погиб 26 сентября 2023 года.
Ранее МО РФ заявило о нанесении серии ударов по пунктам размещения наемников, в частности, был уничтожен пункт управления формирования «Иностранный легион».