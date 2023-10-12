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Два украинских БПЛА уничтожили в небе над Брянской и Белгородской областями

Анастасия Бобылева
23:48 12.10.2023
Попытка киевского режима совершить атаку беспилотниками была пресечена в 22:00 по московскому времени.
Два украинских БПЛА уничтожили в небе над Брянской и Белгородской областями
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских беспилотника в небе над Брянской и Белгородской областями. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей», - говорится в сообщении в Telegram-канале МО РФ.

Уточняется, что попытка террористической атаки была пресечена в 22:00 по московскому времени 12 октября.

Киевский режим продолжает предпринимать попытки террористической атаки с применением БПЛА по объектам на территории РФ, наши средства ПВО регулярно сбивают вражеские беспилотники над территорией Брянской, Смоленской  и Белгородской областей.

Накануне стало известно о гибели ребенка и двух взрослых в результате падения украинского дрона на окраине Белгорода. Еще два человека попали в реанимацию.

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