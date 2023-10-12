Двое взрослых и ребенок погибли при падении украинского БПЛА на окраине Белгорода

Еще двое находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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Три человека погибли, в том числе ребенок, при падении украинского бпла в Белгороде. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ночью, предварительно в результате падания беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное - три человека погибли, один из них - маленький ребенок», - говорится в сообщении губернатора.

Гладков добавил, что еще два человека в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации. Им оказывается вся необходимая помощь. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

На кадрах видно, что на месте двух жилых домов остались руины.

Ранее в воздушном пространстве Белгородской области были сбиты три оперативно-тактических украинских ракеты «Точка-У».