Ученый Эйсмонт предупредил метеозависимых о надвигающейся магнитной буре
Ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью «Звезде» поделился информацией о том, чего жителям Земли стоит ожидать от предсказанных магнитных бурь, которые по своей мощности могут достигать шести баллов из девяти возможных.
Ученый рассказал, что в первую очередь, естественно, на событие стоит обратить внимание людям, зависимым от электромагнитной активности. Он отметил, что в этом случае нужно проявлять осторожность.
«Наша сердечнососудистая система хотя и должна была приспособиться к такого рода явлениям, но все же полностью приспособиться не получается, и люди с заболеваниями этой системы должны следовать советам врача», - подчеркнул Эйсмонт.
Сильно влияние магнитная буря может оказать и на работу электроники: повысится риск аварий на протяженных ЛЭП, ощутят влияние магнитной бури и космические спутники. Граждане же в основном смогут заметить проблемы со связью: в местах, где она обычно плохо «ловит» ситуация может стать только хуже.
«Если где-то связь не слишком уверенная, то такого рода события делают ее ненадежной или она может вообще пропасть», - предупредил исследователь.
Ученый сообщил, что несмотря на возможные проблемы, которые вызовет магнитная буря, боятся ее не стоит: для Земли это частые явления, а заверенные баллы нельзя назвать рекордными за историю наблюдений.
«Величина не рекордная, но заметная. Она, конечно, мощная и на нее стоит обратить внимание, в остальном же не стоит вольноваться», - уверил Эйсмонт.
Ранее Натан Эйсмонт рассказал о существовании 11-летнего цикла солнечной активности и том, что мы приближаемся к его максимуму. Так из-за мощных магнитных бурь в сентябре этого года жители Москвы и Подмосковья могли наблюдать северное сияние.