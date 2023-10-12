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Ученый Эйсмонт предупредил метеозависимых о надвигающейся магнитной буре

Никита Черненко
15:59 12.10.2023
Сотрудник института космических исследований Натан Эйсмонт подчеркнул, что надвигающиеся на Землю магнитные бури могут негативно повлиять не только на людей, но и на некоторую технику.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
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Ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью «Звезде» поделился информацией о том, чего жителям Земли стоит ожидать от предсказанных магнитных бурь, которые по своей мощности могут достигать шести баллов из девяти возможных.

Ученый рассказал, что в первую очередь, естественно, на событие стоит обратить внимание людям, зависимым от электромагнитной активности. Он отметил, что в этом случае нужно проявлять осторожность.

«Наша сердечнососудистая система хотя и должна была приспособиться к такого рода явлениям, но все же полностью приспособиться не получается, и люди с заболеваниями этой системы должны следовать советам врача», - подчеркнул Эйсмонт.

Сильно влияние магнитная буря может оказать и на работу электроники: повысится риск аварий на протяженных ЛЭП, ощутят влияние магнитной бури и космические спутники. Граждане же в основном смогут заметить проблемы со связью: в местах, где она обычно плохо «ловит» ситуация может стать только хуже.

«Если где-то связь не слишком уверенная, то такого рода события делают ее ненадежной или она может вообще пропасть», - предупредил исследователь.

Ученый сообщил, что несмотря на возможные проблемы, которые вызовет магнитная буря, боятся ее не стоит: для Земли это частые явления, а заверенные баллы нельзя назвать рекордными за историю наблюдений.

«Величина не рекордная, но заметная. Она, конечно, мощная и на нее стоит обратить внимание, в остальном же не стоит вольноваться», - уверил Эйсмонт.

Ранее Натан Эйсмонт рассказал о существовании 11-летнего цикла солнечной активности и том, что мы приближаемся к его максимуму. Так из-за мощных магнитных бурь в сентябре этого года жители Москвы и Подмосковья могли наблюдать северное сияние.

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