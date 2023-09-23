РАН: с 24 по 26 сентября в Москве можно будет увидеть северное сияние

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В период с воскресенья, 24 сентября, по вторник, 26 сентября, жители европейской части России смогут увидеть северное сияние. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), профессор РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«Мы все уже заметили, что они совпадают с магнитными бурями. Как правило, если буря есть, в этот день есть вероятность сияние увидеть. Тут поступают сообщения - они правдивы - что в воскресенье и с большой вероятностью в понедельник, вторник будут такие геомагнитные бури. В воскресенье она уже подтверждена. В понедельник, вторник тоже вероятна. Действительно, если кто-то хочет увидеть это явление, то это вполне такие подходящие дни», - сказал он.

Эксперт объяснил, что не каждая буря сопровождается сиянием, уточнив, что «только одна из 5-6 бурь вызывает такие сияния, чтоб они были видны в европейской части».

«Конечно, подберите условия хорошие - не должен быть это яркий город, токсичное небо, это должно быть какое-то более-менее темное место. Признаки: смотрите на север, ищите какие-то зеленые цвета. Часто путают сияние с какими-то закатными явлениями. Здесь хороший признак - это зеленый цвет. Да, сейчас солнце активное, год активный, и в целом, если кто-то проявит упорство, я вас уверяю, что в этом году даже, вы это явление увидите. Повторюсь еще раз: ближайшие выходные являются благоприятными днями, хотя и не гарантируют это явление», - поделился профессор РАН.

Он также заявил, что в этом году было три события, когда на широте Москвы можно было увидеть северное сияние - 23 апреля, 12 сентября и 18 сентября, добавив, что в общей сложности в 2023 году было около 20 бурь.

«Я думаю, сегодня с 9 до 10 вечера на хорошем чистом небе посмотрите, процентов 15-20 вероятность я готов назвать, что вы сияние увидите», - резюмировал Богачев.

На прошлой неделе жители Московской и Ленинградской областей могли наблюдать северное сияние. Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин описал процесс возникновения завораживающего явления.