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Эксперт Эйсмонт рассказал, как скажется 11-летний пик магнитных бурь на людях

Владимир Рубанов
08:01 04.10.2023
Существует 11-летний цикл солнечной активности, и сейчас мы приближаемся к его максимуму.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
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Земля приближается к максимуму солнечной активности, и это будет оказывать влияние на аппаратуру и чувствительных к этому явлению людей, рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Существует 11-летний цикл солнечной активности, и сейчас мы приближаемся к его максимуму. Он наступит где-то в следующем году, но уже сейчас мы к нему близки. Причем этот максимум прогнозируется выше, чем 11 лет назад», - рассказал ученый.

Это окажет влияние на тех, кто зависит от солнечных бурь, сказал Эйсмонт.

«Это печальная статистика: в период максимума солнечной активности возрастает и число смертей от инфарктов и инсультов. Это установлено абсолютно. Люди, которые от этого как-то могут пострадать, они как правило об этом знают. Нужно быть более спокойными, нужно помнить, что для них опасный период. Ну и медикаменты, которые рекомендуют лечащие врачи, - они тоже известны», - сказал ученый.

Возросшая солнечная активность может драматическим образом повлиять на разную аппаратуру, рассказал ведущий научный сотрудник ИКИ РАН. Эйсмонт напомнил о том, как геомагнитная буря уничтожила 40 новых спутников Starlink Илона Маска в 2022 году.

«Таких спутников, которые выводятся из строя из-за приближения максимума солнечной активности, - их десятки. То есть, это серьезное явление. Условному Маску хочется запустить спутники пониже. При этом объем передач туда и обратно возрастает. Но пониже сейчас - это рискованно, можно потерять спутник. Сейчас нужно выбирать орбиты повыше, чем те, что были до сих пор. Наблюдалось также воздействие на сверхдальние линии электропередачи. Раньше совсем большие неприятности случались, будем надеяться, что в этот раз удастся более тщательно подготовиться», - сказал Натан Эйсмонт.

В сентябре из-за мощных магнитных бурь в Москве и Подмосковье можно было наблюдать северное сияние.

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