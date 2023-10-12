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Лексус рассказал, что глава МИД Финляндии была довольна беседой с пранкерами

Игнат Далакян
14:19 12.10.2023
Блогер рассказал, что подобные расследования проводятся после каждого их пранка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал в беседе со «Звездой», что ему неинтересно, к чему приведут расследования финского внешнеполитического ведомства после его беседы с главой МИД. Пранкеры Вован и Лексус звонили Элине Валтонен от имени одного из африканских политиков. Министерство иностранных дел Финляндии расследует пранк.

«Нам абсолютно неинтересно, потому как такие расследования проводятся регулярно после каждого звонка. К чему они приведут нас сейчас не волнует», - поделился «Лексус».

Также пранкер рассказал, что беседа с главой финского МИД не вызвала никаких подозрений.

«Было официальное короткое сообщение финских СМИ, что разговор прошел продуктивно. И можно сказать, что министр иностранных дел Финляндии была довольна, вопросов с ее стороны не было», - сказал пранкер.

В частности, во время беседы с пранкерами, глава МИД Финляндии оправдала размещение ядерного оружия в Польше и рассказала о возможности его появления в собственной стране, а также заявила, что страна не будет поставлять Украине свои истребители, как бы ни просил об этом Зеленский ранее.

До этого Вован и Лексус звонили от имени Петра Порошенко бывшему спикеру украинских боевиков Саре Эштон-Чирилло, которая рассказала, что иностранные наемники на Украине придерживаются крайне правых взглядов и употребляют наркотики.

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