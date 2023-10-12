МИД Финляндии начал расследование после звонка пранкеров Вована и Лексуса

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что принимают меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.

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Власти Финляндии начали расследование после произошедшего разговора главы МИД Элины Валтонен с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Как сообщает «Лайф», МИД этой страны назвал состоявшийся видеозвонок мошенничеством.

«МИД расследует мошенничество с видеозвонком Валтонен», - публикует информацию СМИ.

Вместе с тем в финском МИДе заявили, что «усиливают свои процедуры», чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что министр не раскрыла конфиденциальную или секретную информацию и добавили, что звонок не вызвал подозрений, был обычным.

Финское министерство начало расследование лишь после того, как в российских СМИ появились сообщения о произошедшем звонке пранкеров.

Вован и Лексус позвонили министру Валтонен от имени одного из африканских политиков. В разговоре финский дипломат рассказала, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс стало лишь формальностью, поскольку последнее десятилетие она расширяла партнерство с альянсом и имеет почти стопроцентную совместимость с НАТО. Армию своей страны Элина Валтонен назвала «одной из самых сильных в Европе», а с Украиной делиться своими истребителями, согласно ее словам, финны не намерены.

Ранее в беседе со Звездой российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал, как им удается разыгрывать политиков. По его словам, технических средств недостаточно, а ключевое значение имеет психология, манипулятивные действия на уровне подсознания, сильное убеждение.