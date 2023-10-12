В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД Финляндии начал расследование после звонка пранкеров Вована и Лексуса

Марина Крижановская
04:39 12.10.2023
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что принимают меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.
МИД Финляндии начал расследование после звонка пранкеров Вована и Лексуса
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress
Читайте нас на:

Власти Финляндии начали расследование после произошедшего разговора главы МИД Элины Валтонен с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Как сообщает «Лайф», МИД этой страны назвал состоявшийся видеозвонок мошенничеством.

«МИД расследует мошенничество с видеозвонком Валтонен», - публикует информацию СМИ.

Вместе с тем в финском МИДе заявили, что «усиливают свои процедуры», чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что министр не раскрыла конфиденциальную или секретную информацию и добавили, что звонок не вызвал подозрений, был обычным.

Финское министерство начало расследование лишь после того, как в российских СМИ появились сообщения о произошедшем звонке пранкеров.

Вован и Лексус позвонили министру Валтонен от имени одного из африканских политиков. В разговоре финский дипломат рассказала, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс стало лишь формальностью, поскольку последнее десятилетие она расширяла партнерство с альянсом и имеет почти стопроцентную совместимость с НАТО. Армию своей страны Элина Валтонен назвала «одной из самых сильных в Европе», а с Украиной делиться своими истребителями, согласно ее словам, финны не намерены.

Ранее в беседе со Звездой российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал, как им удается разыгрывать политиков. По его словам, технических средств недостаточно, а ключевое значение имеет психология, манипулятивные действия на уровне подсознания, сильное убеждение.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:51 В стране и мире
Видео
Путин назвал провалом политику США на Ближнем Востоке
15:53 В стране и мире
Единственная электростанция в Газе вышла из строя
17:09 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Россия «уже не рухнет»
14:55 В стране и мире
Видео
Путин предложил дать участникам СВО и инвалидам субсидии на газификацию
14:27 В стране и мире
Видео
МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю в районе Авдеевки
Популярное
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.