Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Бывший спикер теробороны украинских боевиков трансгендер Сара Эштон-Чирилло поговорила с пранкерами Вованом и Лексусом.
Она рассказала, что иностранные наемники придерживаются крайне правых взглядов и употребляют наркотики. Блогеры позвонили Чирилло от имени Петра Порошенко.
«...Многие из них придерживаются крайне правых взглядов, существуют нацистские группировки, о которых мною был подготовлен доклад», - сказала экс-официальный представитель СТО ВСУ.
Сара Эштон-Чирилло также отметила, что в рядах украинской армии есть проблемы с морально-психологическим состоянием боевиков.
Это уже второй разговор с бывшим спикером теробороны ВСУ. Первый состоялся до загадочного увольнения трансгендера.
Напомним, Сару Чирилло со скандалом уволили с должности официального представителя СТО ВСУ на прошлой неделе из-за призывов убивать российских журналистов.
Ранее российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказывал нам, как ему удается разыгрывать крупнейших политиков. Он отметил, чтобы разыграть собеседника, необходимо думать так же, как и он.