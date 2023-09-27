Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках

Чирилло поделилась, что украинские боевики имеют проблемы с морально-психологическим состоянием.

© Видео: Вконтакте, Пранкеры Вован и Лексус © Фото: Вконтакте, Пранкеры Вован и Лексус

Бывший спикер теробороны украинских боевиков трансгендер Сара Эштон-Чирилло поговорила с пранкерами Вованом и Лексусом.

Она рассказала, что иностранные наемники придерживаются крайне правых взглядов и употребляют наркотики. Блогеры позвонили Чирилло от имени Петра Порошенко.

«...Многие из них придерживаются крайне правых взглядов, существуют нацистские группировки, о которых мною был подготовлен доклад», - сказала экс-официальный представитель СТО ВСУ.

Сара Эштон-Чирилло также отметила, что в рядах украинской армии есть проблемы с морально-психологическим состоянием боевиков.

Это уже второй разговор с бывшим спикером теробороны ВСУ. Первый состоялся до загадочного увольнения трансгендера.

Напомним, Сару Чирилло со скандалом уволили с должности официального представителя СТО ВСУ на прошлой неделе из-за призывов убивать российских журналистов.

Ранее российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказывал нам, как ему удается разыгрывать крупнейших политиков. Он отметил, чтобы разыграть собеседника, необходимо думать так же, как и он.