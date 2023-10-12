В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Вход может быть опасен»: «Звезда» показала деревни в Палестинской автономии

Никита Черненко
12:13 12.10.2023
Поселения на территории Палестинской автономии ограждены заборами и предупреждающими знаками.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев проехал по шоссе, ведущему из Тель-Авива в Иерусалим, которое частично пролегает на территории Палестинской автономии.

Журналист отметил, что въезды в деревни арабов схожи наличием ограждений: дороги, ведущие в населенные пункты, ограждены заборами, на которых висят предупреждающие таблички.

«На табличке написано, что это вход в палестинскую деревню и вход для граждан Израиля может быть опасен», - объяснил Дегтярев.

Ранее наш корреспондент посетил Ашкелон, где показал результаты удара ракеты ХАМАС возле супермаркета города. До этого он останавливался в Сдероте, где проходили одни из первых столкновений с боевиками ХАМАС.  

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:22 В стране и мире
Глава МО Израиля заявил о проникновении в страну тысяч бойцов ХАМАС из сектора Газа
10:53 В стране и мире
В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр
10:26 В стране и мире
Wildberries начнет взимать комиссию за оплату товаров картами Visa и Mastercard
09:43 В стране и мире
Египет отказался открыть гуманитарные коридоры для беженцев из Газы
06:54 В стране и мире
Двое взрослых и ребенок погибли при падении украинского БПЛА на окраине Белгорода
Популярное
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.