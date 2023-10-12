В стране и мире «Вход может быть опасен»: «Звезда» показала деревни в Палестинской автономии Никита Черненко Поселения на территории Палестинской автономии ограждены заборами и предупреждающими знаками. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев проехал по шоссе, ведущему из Тель-Авива в Иерусалим, которое частично пролегает на территории Палестинской автономии. Журналист отметил, что въезды в деревни арабов схожи наличием ограждений: дороги, ведущие в населенные пункты, ограждены заборами, на которых висят предупреждающие таблички. «На табличке написано, что это вход в палестинскую деревню и вход для граждан Израиля может быть опасен», - объяснил Дегтярев. Ранее наш корреспондент посетил Ашкелон, где показал результаты удара ракеты ХАМАС возле супермаркета города. До этого он останавливался в Сдероте, где проходили одни из первых столкновений с боевиками ХАМАС. Экспертное мнение и аналитика