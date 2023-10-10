Почти всю ночь шел бой: «Звезда» выяснила, как ХАМАС входил в израильский Сдерот

В израильском Сдероте проходили одни из первых столкновений ХАМАС против военнослужащих армии Израиля.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев показал машину, на которой приехали бойцы ХАМАС в Сдерот, и руины полицейского участка, из которого они вели бой против армии Израиля.

Как рассказал нашему корреспонденту сопровождающий, в боях в Сдероте участвовали 19 бойцов ХАМАС, приехавших в город на машинах. Боевики укрывались в здании городского полицейского участка, который был разрушен армией Израиля.

«Они ворвались в город несколькими группами, примерно 19 человек. Затем они забаррикадировались в здании полицейского участка, почти всю ночь с ними шел бой. В конце концов израильской армии пришлось разрушить здание», - описал очевидец.

Ранее съемочная группа «Звезды» сняла видео из Сдерота во время экстренной остановки на время работы средств ПВО. Алексей Дегтярев также передавал, что были слышны взрывы выпущенных по городу ракет.