В стране и мире Палестино-израильский конфликт Ракета ХАМАС упала возле супермаркета в Ашкелоне Алексей Дегтярев Елизавета Егорова Из-за прилета ракеты возле супермаркета в Ашкелоне образовалась воронка, из здания хлещет вода. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Одна из ракет палестинских боевиков ХАМАС упала возле супермаркета в Ашкелоне. На месте прилета образовалась воронка. Осколки повредили систему пожаротушения - в здании хлещет вода. «Ракета прилетела рядом с супермаркетом - это абсолютно гражданский объект», - передает корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев. Ранее стало известно, что другая ракета попала по прибрежному отелю Regina города Ашкелон. В городе регулярно звучат сигналы тревоги. Вчера, 10 октября, боевики за несколько часов предупредили местных жителей о готовящемся нападении. В сообщении, распространяемом в соцсетях, они попросили людей покинуть свои дома до пяти часов вечера. Экспертное мнение и аналитика