Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник
Российские силы ПВО пресекли атаку украинских беспилотников по территории России. Дежурным средствам противовоздушной обороны удалось сбить БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«11 октября около 23:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в ведомстве.
Вечером 5 октября оборонное ведомство также сообщало об отражении атаки беспилотником по территории Белгородской области. БПЛА самолетного типа обнаружили в районе 22:00. Тем же вечером российские военнослужащие сбили украинский БПЛА в небе над Курской областью.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.