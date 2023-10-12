Армия Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник Беспилотник самолетного типа удалось уничтожить около 23:50 по московскому времени, не допустив атаки по объектам на российской территории. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские силы ПВО пресекли атаку украинских беспилотников по территории России. Дежурным средствам противовоздушной обороны удалось сбить БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «11 октября около 23:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в ведомстве. Вечером 5 октября оборонное ведомство также сообщало об отражении атаки беспилотником по территории Белгородской области. БПЛА самолетного типа обнаружили в районе 22:00. Тем же вечером российские военнослужащие сбили украинский БПЛА в небе над Курской областью. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика