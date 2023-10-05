МО РФ: дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
По данным Минобороны России, украинский БПЛА был уничтожен 5 октября около 20.30 мск.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Вечером 5 октября российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным оборонного ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА в небе над Курской областью.
Накануне в МО РФ сообщили о предотвращении массовой террористической атаки Украины на объекты в трех субъектах России в ночь на 4 октября. Отмечается, что российскими средствами ПВО был уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.