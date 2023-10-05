Армия МО РФ: дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью По данным Минобороны России, украинский БПЛА был уничтожен 5 октября около 20.30 мск. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Вечером 5 октября российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. По данным оборонного ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА в небе над Курской областью. Накануне в МО РФ сообщили о предотвращении массовой террористической атаки Украины на объекты в трех субъектах России в ночь на 4 октября. Отмечается, что российскими средствами ПВО был уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика