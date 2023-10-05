Минобороны: над Белгородской областью сбит украинский БПЛА
Беспилотник самолетного типа обнаружили в районе 22:00 над Белгородской областью.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Дежурные силы противовоздушной обороны предотвратили очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории РФ с помощью ударных беспилотников.
Инцидент произошел 5 октября в районе 22:00, сообщили в Минобороны. БПЛА самолетного типа обнаружили и уничтожили в небе над Белгородской областью.
Материал подготовили Ян Брацкий Николай Баранов.