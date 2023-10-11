В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Эксперт Каргин заявил, что конфликт с Палестиной означает конец для Нетаньяху

Алексей Курильченко
09:32 11.10.2023
По словам эксперта, нынешний конфликт во многом похож на Войну Судного дня 1973 года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kira Hofmann, PHOTOTHEK, Globallookpress
Читайте нас на:

Ход войны с ХАМАС может означать конец политической карьеры для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильтяне не простят руководителю первые дни войны, в ходе которых еврейское государство понесло огромные потери. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» заявил эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.

«Нетаньяху, скорее всего, заканчивает свою политическую карьеру - его обвинят в провале первых дней войны. Недаром эту войну сравнивают с Войной Судного дня. Тогда было такое же начало - огромные потери вначале, но Израиль выиграл. Однако для Голды Меир (премьер Израиля 1969-1974 гг. - Прим. ред.) это был конец. Для Нетаньяху это тоже конец, что бы он ни сделал. Он не может не действовать жестко, но в любом случае он уйдет в отставку», - рассказал Каргин.

По словам эксперта, такой поворот событий сыграет на руку Джо Байдену - Нетаньяху не поддерживал антироссийские санкции и не поддерживал оружием Украину, несмотря на давление со стороны Запада. При этом израильский премьер открыто поддерживал конкурента американского лидера - Дональда Трампа, что вызвало недовольство в администрации Байдена.

Напомним, что 7 октября силы палестинской группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ на это власти Израиля объявили в стране военное положение и начали операцию «Железные мечи», в рамках которой проводится уничтожение сил ХАМАС в Газе. Операция сопровождается массированными ракетными ударами по инфраструктуре ХАМАС в секторе.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:48 В стране и мире
Видео
Израильские военные уничтожили систему обнаружения самолетов над Газой
08:32 ОПК
Видео
Шойгу: загрузка ВТА с учетом СВО в два раза превысила «самые напряженные времена СССР»
08:30 ОПК
Видео
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Авиастар» в Ульяновске
06:55 В стране и мире
Видео
Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ на Донецком направлении
06:10 В стране и мире
Haaretz: Армия обороны Израиля атаковала дом командующего военного крыла ХАМАС
Популярное
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.