Эксперт Каргин заявил, что конфликт с Палестиной означает конец для Нетаньяху

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Ход войны с ХАМАС может означать конец политической карьеры для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильтяне не простят руководителю первые дни войны, в ходе которых еврейское государство понесло огромные потери. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» заявил эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.

«Нетаньяху, скорее всего, заканчивает свою политическую карьеру - его обвинят в провале первых дней войны. Недаром эту войну сравнивают с Войной Судного дня. Тогда было такое же начало - огромные потери вначале, но Израиль выиграл. Однако для Голды Меир (премьер Израиля 1969-1974 гг. - Прим. ред.) это был конец. Для Нетаньяху это тоже конец, что бы он ни сделал. Он не может не действовать жестко, но в любом случае он уйдет в отставку», - рассказал Каргин.

По словам эксперта, такой поворот событий сыграет на руку Джо Байдену - Нетаньяху не поддерживал антироссийские санкции и не поддерживал оружием Украину, несмотря на давление со стороны Запада. При этом израильский премьер открыто поддерживал конкурента американского лидера - Дональда Трампа, что вызвало недовольство в администрации Байдена.

Напомним, что 7 октября силы палестинской группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ на это власти Израиля объявили в стране военное положение и начали операцию «Железные мечи», в рамках которой проводится уничтожение сил ХАМАС в Газе. Операция сопровождается массированными ракетными ударами по инфраструктуре ХАМАС в секторе.