Нетаньяху заявил, что Израиль изменит Ближний Восток в ходе новой кампании

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим в ходе текущей военной кампании в секторе Газа «изменит Ближний Восток». Об этом сообщила его официальная канцелярия.

«То, через что придется пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным... Государство перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем, я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», - сказал Нетаньяху на переговорах с руководителями южных регионов Израиля.

Ранее премьер сообщил об окончании первой фазы операции «Железные мечи», проводящейся против боевиков ХАМАС. Также стало известно, что Израиль прекратил поставлять электроэнергию в сектор Газа.