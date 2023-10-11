ЦАХАЛ нанес удары по более чем 70 целям ХАМАС

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 70 целям в зоне Дарадж-Туффа.

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ЦАХАЛ нанес удары по более чем 70 целям палестинцев в районе Дарадж-Туффа. В воздух поднялись десятки истребителей. Данная локация использовалась как террористический хаб. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил Израиля в своем телеграм-канале.

«Зона Дарадж-Туффа использовалась как террористический хаб для ХАМАС, откуда было направлено огромное число террористических атак», - сообщила Армия обороны Израиля.

Помимо этого, ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру, которую использует террористическая организация «Палестинский исламский джихад»* (запрещена в России).

Немногим ранее сообщалось о сохранении тревожной обстановки в Сдероте. Данный израильский город вновь контролируется ЦАХАЛ. При воздушном оповещении населения водители и пассажиры гражданских автомобилей бросаются на землю.

*«Палестинский исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.