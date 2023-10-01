Более миллиона поляков вышли на марш против правящей партии в Варшаве

По данным лидера оппозиционной «Гражданской платформы» Дональда Туска, акция стала маршем миллиона сердец на улицах Варшавы.

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Марш оппозиции собрал в Варшаве порядка миллиона поляков 1 октября. Такие данные об участниках «Марша миллиона сердец» привел организатор акции - лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск.

«Более миллиона бело-красных сердец в Варшаве!» - написал Туск в соцсети.

Информацию о количестве демонстрантов подтвердили в мэрии польской столицы.

«В марше принимают участие около миллиона человек», - приводит РИА Новости информацию представителя муниципалитета Якуба Ледуховского.

Организаторы марша протеста намерены пройти по главным улицам Варшавы от площади Романа Дмовского до площади Радослава. Среди участников есть представители различных политических течений, многие из демонстрантов специально приехали на март из польских регионов.

Марш оппозиции проходит в преддверии парламентских выборов, намеченных на 15 октября. На победу претендуют две противоборствующие силы - правящая с 2015 года партия «Право и справедливость» и оппозиция во главе с бывшим премьер-министром страны Дональдом Туском.

Ранее сообщалось о победе на парламентских выборах в Словакии партии, не разделяющей установку ЕС на войну с Россией.