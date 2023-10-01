Аксенов: силы ПВО сбили ракету над Джанкоем
Осколками повреждены складские помещения, жертв и пострадавших нет.
© Фото: Владислав Сергиенко, РИА Новости
Над Джанкоем силами ПВО сбита украинская ракета, осколками повреждены складские помещения, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета», - заявил Аксенов в своем Telegram-канале.
На месте произошедшего находится глава крымской администрации Игорь Ивин. Он докладывает о ситуации.
Утром первого октября на территории РФ были предотвращены сразу несколько террористических актов киевского режима. В небе над Смоленской областью дежурные средства ПВО сбили пять украинских БПЛА. Еще один дрон был сбит в Краснодарском крае.