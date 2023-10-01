В стране и мире Аксенов: силы ПВО сбили ракету над Джанкоем Елизавета Егорова Осколками повреждены складские помещения, жертв и пострадавших нет. © Фото: Владислав Сергиенко, РИА Новости Читайте нас на: Над Джанкоем силами ПВО сбита украинская ракета, осколками повреждены складские помещения, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета», - заявил Аксенов в своем Telegram-канале. На месте произошедшего находится глава крымской администрации Игорь Ивин. Он докладывает о ситуации. Утром первого октября на территории РФ были предотвращены сразу несколько террористических актов киевского режима. В небе над Смоленской областью дежурные средства ПВО сбили пять украинских БПЛА. Еще один дрон был сбит в Краснодарском крае. Экспертное мнение и аналитика