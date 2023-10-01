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Аксенов: силы ПВО сбили ракету над Джанкоем

Елизавета Егорова
13:46 01.10.2023
Осколками повреждены складские помещения, жертв и пострадавших нет.
Аксенов: силы ПВО сбили ракету над Джанкоем
© Фото: Владислав Сергиенко, РИА Новости
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Над Джанкоем силами ПВО сбита украинская ракета, осколками повреждены складские помещения, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 

«Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета», - заявил Аксенов в своем Telegram-канале.

На месте произошедшего находится глава крымской администрации Игорь Ивин. Он докладывает о ситуации.

Утром первого октября на территории РФ были предотвращены сразу несколько террористических актов киевского режима. В небе над Смоленской областью дежурные средства ПВО сбили пять украинских БПЛА. Еще один дрон был сбит в Краснодарском крае.

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