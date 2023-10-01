Армия ПВО России уничтожили украинский БПЛА над Краснодарским краем Попытка террористической атаки киевского режима на территории России пресечена около 08:00 по московскому времени. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили над территорией Краснодарского края украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «1 октября около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщило российское оборонное ведомство. Ранее Минобороны России сообщали об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. Вражеский БПЛА был сбит при попытке совершить террористическую атаку по российской территории. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика