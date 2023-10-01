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ПВО России уничтожили украинский БПЛА над Краснодарским краем

08:51 01.10.2023
Попытка террористической атаки киевского режима на территории России пресечена около 08:00 по московскому времени.
ПВО России уничтожили украинский БПЛА над Краснодарским краем
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили над территорией Краснодарского края украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«1 октября около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщило российское оборонное ведомство.

Ранее Минобороны России сообщали об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. Вражеский БПЛА был сбит при попытке совершить террористическую атаку по российской территории.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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