В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В НАТО заявили об отсутствии планов размещать дополнительное ядерное оружие в Европе

Анна Касаткина
13:13 01.10.2023
Если страна-член НАТО хочет участвовать в ядерной миссии, необходимо учитывать возможные риски, отметила глава директората по ядерной политике альянса Джессика Кокс.
В НАТО заявили об отсутствии планов размещать дополнительное ядерное оружие в Европе
© Фото: Senior Airman Stuart Bright, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

НАТО в ближайшее время не планирует размещать в Европе ядерное оружие сверх того, что там уже имеется. Об этом в интервью финской газете Ilta-Sanomat заявила глава директората по ядерной политике альянса Джессика Кокс.

По ее словам, изменений в политике НАТО по этому вопросу в ближайшее время не предвидится.

«НАТО в настоящее время не планирует никаких изменений в отношении своих баз ядерного оружия в Европе», - сказал она.

Кокс отметила, что сдерживание основано на ядерном оружии США, Великобритании и Франции. Оружие Соединенных Штатов при этом «находится в хорошем месте» и менять его место положения причин нет, заявила она.

Директор по ядерной политике альянса также указала, что если страна-член НАТО хочет участвовать в ядерной миссии, это необходимо обсудить Группе ядерного планирования и учесть возможные риски.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании разместить американское ядерное оружие на территории Польши. Он обосновал свою инициативу размещением российского ядерного оружия в Белоруссии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:13 В стране и мире
В НАТО заявили об отсутствии планов размещать дополнительное ядерное оружие в Европе
12:17 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили боевиков 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ под Белогоровкой
11:33 В стране и мире
Видео
Момент взрыва у здания МВД в Анкаре попал на видео
10:46 Армия
Над Смоленской областью перехвачены еще два украинских БПЛА
10:56 Армия
Видео
МО РФ показало кадры артобстрела украинских позиций под Северском
Популярное
В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники могут не платить налог на баню
CBC: нацист Хунка и его семья скрывают лица после скандала в Канаде
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.