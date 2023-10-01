В НАТО заявили об отсутствии планов размещать дополнительное ядерное оружие в Европе

Если страна-член НАТО хочет участвовать в ядерной миссии, необходимо учитывать возможные риски, отметила глава директората по ядерной политике альянса Джессика Кокс.

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НАТО в ближайшее время не планирует размещать в Европе ядерное оружие сверх того, что там уже имеется. Об этом в интервью финской газете Ilta-Sanomat заявила глава директората по ядерной политике альянса Джессика Кокс.

По ее словам, изменений в политике НАТО по этому вопросу в ближайшее время не предвидится.

«НАТО в настоящее время не планирует никаких изменений в отношении своих баз ядерного оружия в Европе», - сказал она.

Кокс отметила, что сдерживание основано на ядерном оружии США, Великобритании и Франции. Оружие Соединенных Штатов при этом «находится в хорошем месте» и менять его место положения причин нет, заявила она.

Директор по ядерной политике альянса также указала, что если страна-член НАТО хочет участвовать в ядерной миссии, это необходимо обсудить Группе ядерного планирования и учесть возможные риски.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании разместить американское ядерное оружие на территории Польши. Он обосновал свою инициативу размещением российского ядерного оружия в Белоруссии.