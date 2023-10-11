Мать Димы Билана рассказала про тяжелое состояние певца

Мать Димы Билана рассказала, что во время их последней встречи певцу было плохо.

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Мать Димы Билана Наталья Белан заявила, что болезнь певца серьезная. По ее словам, при последней встрече «ему было плохо». Также она подчеркнула, что у Билана несколько раз было воспаление легких.

«Все серьезно, конечно, очень серьезно. Я с ним виделась, ему было плохо», - сказала Наталья 360.

Ранее госпитализацию певца подтвердил его концертный директор Дмитрий Бушуев. Он рассказал «Звезде», что Дима проходит обследование.

Сам певец сообщил в соцсетях, что у него бронхит и что ближайшие концерты в российских городах отменены.