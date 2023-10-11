Дима Билан находится под наблюдением врачей из-за бронхита

В ближайшее время Дима Билан будет находиться в столице под наблюдением врачей.

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Российский певец Дима Билан находится под наблюдением врачей в Москве из-за бронхита. Его ближайшие концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске были отменены.

«Сейчас я под его (пульмонолога. - Прим. ред.) наблюдением! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию», - написал Билан в соцсетях.

Певец добавил, что собирается выздоравливать в столице в спокойной обстановке.