В стране и мире Продюсер Билана Бушуев подтвердил его госпитализацию Елизавета Егорова Дима Билан сейчас проходит обследование в Москве. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Концертный директор Димы Билана Дмитрий Бушуев подтвердил «Звезде» госпитализацию певца. По его словам, сейчас Билан находится на обследовании. «Он сейчас в больнице. Пока на обследовании», - сказал Бушуев нашему телеканалу. Ранее Билан сообщил об отмене своих ближайших концертов в российских городах из-за бронхита. Певец собирается выздоравливать в Москве в спокойной обстановке. Экспертное мнение и аналитика