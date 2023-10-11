Продюсер Билана Бушуев подтвердил его госпитализацию
Дима Билан сейчас проходит обследование в Москве.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Концертный директор Димы Билана Дмитрий Бушуев подтвердил «Звезде» госпитализацию певца. По его словам, сейчас Билан находится на обследовании.
«Он сейчас в больнице. Пока на обследовании», - сказал Бушуев нашему телеканалу.
Ранее Билан сообщил об отмене своих ближайших концертов в российских городах из-за бронхита. Певец собирается выздоравливать в Москве в спокойной обстановке.