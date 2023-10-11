Эксперт Балмасов: ОАЭ зажаты между молотом и наковальней из-за ближневосточного конфликта

Эксперт подчеркнул, что чем более агрессивно будет вести себя Израиль, тем более осудительной станет политика ОАЭ.

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Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью «Звезде» рассказал, какую позицию сейчас поддерживают Объединенные Арабские Эмираты по отношению к палестино-израильскому конфликту, по каким причинам они ее придерживаются и в каком виде они могут оказывать поддержку Палестине без нагнетания отношений с Израилем.

Балмасов подчеркнул, что ОАЭ в данный момент находятся между молотом и наковальней: с одной стороны, они недавно достигли перемирия с Ираном и поддерживать в этой ситуации Палестину было бы неуместно, с другой стороны, руководство поддерживало не самые плохие отношения с Израилем и вступать с ним в конфликт также невыгодно.

«Здесь много противоречий. Значительная часть граждан ОАЭ сочувствуют Палестине и создают фонды поддержки. Многие усилия властей Эмиратов направлены на других направлениях - Ливии, других африканских странах. Поэтому они пытаются сохранять баланс и поддерживать нейтралитет, чтобы никому не насолить», - объяснил эксперт.

Балмасов отметил, что организация ХАМАС в Эмиратах считалась серьезной опасностью, с которой велась активная борьба. Отчасти поэтому ОАЭ не торопятся с поддержкой палестинских боевиков.

«В ОАЭ считали ХАМАС угрозой. С ними боролись, симпатизирующих кидали в тюрьмы на продолжительные сроки, в том числе приезжих. Все потому, что руководство ХАМАС выступало против монархий залива в целом и Эмиратов в частности», - рассказал эксперт.

Эксперт закончил предположением, что ОАЭ ограничат свое участие в палестино-израильском конфликте поставками гуманитарной помощи жителям Палестины. Связано это и с западными интересами, и с прошлым опытом взаимодействия с ХАМАС.

«Они вынуждены реагировать. Но это будет поддержка именно гуманитарных направлений. Не надо переоценивать возможности относительно молодого руководства Эмиратов - они пробовали участвовать в отдельных конфликтах в регионе и показали не лучшие результаты», - заключил Балмасов.

Ранее в Кремле опровергли сообщения о том, что Россия могла повлиять на развитие конфликта на Ближнем Востоке. Политолог Владимир Шаповалов также отметил, что существует большой шанс открытия второго фронта против Израиля.