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Эксперт Шаповалов отметил большой шанс открытия второго фронта против Израиля

Никита Черненко
11:29 10.10.2023
Политолог Владимир Шаповалов оценил, какие страны Ближнего Востока могут оказаться ввязаны в палестино-израильский конфликт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Zhang Tianlang, XinHua, Globallookpress
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Кандидат исторических наук, директор Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в интервью «Звезде» о предпосылках для открытия второго фронта против Израиля, шансах его появлеия и как другие мусульманские страны реагируют на конфликт Палестины с Израилем.

Политолог отметил, что в случае быстрого завершения Израилем конфликта в Палестине, страна может избежать открытия второго фронта. Однако это не отменяет реальность сценария.

«Все будет зависеть от масштабов и интенсивности палестино-израильского конфликта. Если Израилю удастся быстро завершить военную фазу или через иностранное посредничество разрешить конфликт, то второй фронт не будет затронут», - сказал Шаповалов.

На шансы открытия второго фронта, как сообщил эксперт, также влияет исторический контекст и жестокость сегодняшнего конфликта: ожесточенность сторон и интенсивность боевых действий достигли таких масштабов впервые за 50 лет после Войны Судного дня.

«Тот факт, что палестино-израильский конфликт вышел на такой уровень интенсивности и получил такое информационное освещение, когда события наблюдаются чуть ли не в прямом эфире,  могут привести к открытию второго фронта», - подчеркнул Шаповалов.

Главным претендентом на открытие второго фронта, как счел политолог, является ливанская организация «Хезболла»: учитывая уже состоявшиеся обмены ударами между Израилем и Ливаном, «Хезболла» может открыть второй фронт в случае, если конфликт Израиля с ХАМАСом не закончится в ближайшие дни. Он также добавил, что большинство стран региона либо выразили поддержку Палестине, либо стараются сохранять нейтралитет.

«Это идеологическая история арабского единства и арабо-израильского противостояния, начавшегося еще до появления израильского государства. Их интересы объединены в стремлении защитить народ Палестины. Что же до Турции и Ирана, то если Иран занимает четкую антиизраильскую позицию, то Турция старается выступать посредником в переговорах», - заключил Шаповалов.

Ранее поступала новость, что ливанская «Хезболла» атаковала казармы Израиля на северных границах страны управляемыми ракетами. Это было сделано в качестве ответного удара на обстрел армией Израиля сектора Бастара на юге Ливана.

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