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В Кремле опровергли слова Зеленского о влиянии России на войну на Ближнем Востоке

Никита Черненко
13:49 10.10.2023
Пресс-секретарь Песков подчеркнул безосновательность заявлений президента Украины и заявил, что Россия не имеет никакого отношения к усугублению ситуации на Ближнем Востоке.
В Кремле опровергли слова Зеленского о влиянии России на войну на Ближнем Востоке
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-кола ответил на вопрос об отношении к заявлению Владимира Зеленского о том, что Россия якобы заинтересована в развязывании конфликта между Израилем и Палестиной.

Представитель Кремля отметил, что противоречия, ставшие основой для эскалации конфликта, уходят корнями глубоко в прошлое, и негативно оценил заявление президента Украины.

«Они не имеют под собой никаких оснований. Мы видим разные процессы, застарелый конфликт, который имеет глубокие корни, много противоречий. Предыстория настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами», - заявил Песков.

Стало также известно, что Россию посетит президент Палестины Махмуд Аббас. Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит поддерживать контакт с Палестиной.

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